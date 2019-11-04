Mustafa Yeneroğlu'nun istifası AK Parti'yi ikiye bölündü

Bazı partililer, Yeneroğlu’nun AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu’ndan (MKYK) istifasının yeterli olduğu, partiden istifasının istenmesinin doğru olmadığı görüşünü dile getirdi.

İstifasının istendiği MYK toplantısında, Yeneroğlu’nun yeni kurulacak partilere geçme olasılığının değerlendirildiği, “Davutoğlu ya da Babacan’a yakın olmadığının” ifade edilmesi üzerine, istifa seçeneğine karar verildiği öğrenildi.

Yeni partilere partiden geçişleri önlemek için bir dizi önlem alan AKP yönetimi, atılacak her adımın artı ve eksilerini de masaya yatırıyor. Son dönemde parti politikalarına yönelik sosyal medyadaki eleştirileriyle dikkat çeken MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu’nun istifasının istenmesinde de yeni kurulacak partiler dikkate alınarak, ayrıntılı bir değerlendirme yapıldı. MKYK’nin geçen hafta yapılan toplantısında, Yeneroğlu’nun son toplantılara katılmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerine “Arkadaşla bir konuşun” talimatı verdi.

Bu konuda bir konuşma yapılamadan, toplantının bitiminde, Yeneroğlu’nun gerekçeleriyle birlikte gönderdiği MKYK’den istifa dilekçesi, partiye ulaştı. MKYK’nin hemen ardından toplanan MYK’de, istifa dilekçesindeki gerekçeler değerlendirildi. Yeneroğlu hakkında disiplin sürecinin başlatılması ile istifasının istenmesi seçenekleri konuşuldu. Bazı üyeler, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın kuracağı partilere dikkat çekerek, Yeneroğlu’nun partiden ihraç edilmesi ya da istifasının istenmesi durumunda yeni kurulacak partilere geçebileceği değerlendirmesi yapıldı. Ancak Yeneroğlu’nun birtakım eleştiriler dile getirse de Davutoğlu ve Babacan’a yakın olmadığı belirtilerek bu partilere geçme olasılığının “zayıf olduğu” dile getirildi. Toplantıda, önce Yeneroğlu’nun partiden istifasının istenmesi, etmemesi durumunda disiplin sürecinin başlatılması eğilimi ortaya çıktı.

‘YANLIŞ OLDU’

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, Yeneroğlu’nun istifası ise parti içinde farklı görüşlere neden oldu. Bazı partililer, Yeneroğlu’nun bazı konularda ayrı düşse de partili olduğu, TBMM çalışmalarında muhalefetle değil, yine AKP’yle hareket edeceğini belirterek “MKYK’den istifası yeterliydi. Partiden istifasının istenmesine gerek yoktu. Kendisiyle konuşulabilir ve varsa sorunların çözümü sağlanabilirdi. Böyle bir ortamda bu yaklaşım doğru olmadı” görüşünü dile getirdi. Partiyi en geç aralık ayı ortasında kurmayı planlayan Davutoğlu ekibi, AKP’de 10-12 milletvekiliyle temas halinde olduklarını ileri sürerken, istifaların süreceği görüşünü savunuyor. AKP yönetimi ise milletvekillerinden kendiliğinden bir istifa beklemediklerini dile getiriyor.



