Nagehan Alçı AK Parti'ye baş kaldırdı

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı konu İstanbul Sözleşmesi olunca AK Parti iktidarına kelimenin tam anlamıyla baş kaldırıd.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü köşe yazısında Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini kaleme aldı.

Alçı, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi için Cumhurbaşkanı Kararı yayımlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. Alçı, “O imzayı atmamalıydınız, içinize sindi mi gerçekten?” ifadelerini kullandı.

Alçı yazısında, "Sevgili kadınlar,’ kırılgan maskülenite sendromu’ dolayısıyla yaşayacağımız daha çok saldırı olacak... İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırttılar. İkinci adım olarak nafaka sisteminin değiştirilmesi için harekete geçecek aynı lobi. Ardından şiddetçi erkeğin evden uzaklaştırılması yasasını kaldırmak isteyecekler. Dördüncü adım olarak ev içi şiddete yargının karışmasını engelleyecek çabalara girişecekler.. İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini sağlayan imza işte tüm bu yolu açıyor." İfadelerini kullandı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR ?

Tam adı “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan ve kamuoyunda bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen uluslararası insan hakları sözleşmesidir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN AMACI NEDİR?

Kadınları her türlü şiddetten korumak, kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak,

Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınların güçlendirilmesi yolu dahil kadın ile erkek arasındaki temel eşitliği teşvik etmek;

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet mağdurlarının korunması ve bu mağdurlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politikalar ve tedbirler geliştirmek;

Kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak amacıyla uluslararası işbirliğini teşvik etmek;

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak üzere bütüncül bir yaklaşım benimsemek amacıyla etkili işbirliğini sağlamak için kuruluşlara ve kolluk kuvvetlerine destek ve yardım sağlamaktır.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI

İşbu Sözleşme aile içi şiddet de dahil olmak üzere, kadınları aşırı biçimde etkileyen kadınlara yönelik her türlü şiddet biçimi için geçerlidir.

Taraflar işbu Sözleşmeyi tüm aile içi şiddet mağdurlarına uygulamaya teşvik edilirler. Taraflar işbu Sözleşmenin hükümlerini uygularken, cinsiyete dayalı şiddet mağduru kadınlara özel önem atfedilmelidir.

İşbu Sözleşme barış zamanlarında ve silahlı çatışma durumlarında uygulanır.

SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ SUÇLAR

Sözleşme taraf devletlere, aşağıda belirtilen davranışlara yönelik cezai veya başka bir hukuki yaptırım öngörmeyi zorunlu kιlmaktadιr:

– Ev içi şiddet (fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik)

– Taciz amaçlı takip;

– Tecavüz dahil, cinsel şiddet;

– Cinsel taciz;

– Zorla evlendirme;

– Kadınların sünnet edilmesi;

– Kürtaja zorlama ve kısırlaştırmaya zorlama.

Burada açıkça verilmek istenen mesaj, kadınlara yönelik şiddetin ve ev içi şiddetin özel hayatta saklı kalacak konular olmadığıdır. Aksine, mağdur olan kimse failin eşi, hayat arkadaşı yada ailenin bir ferdi ise, aile içinde işlenen suçların özellikle travma yaratıcı etkisini vurgulamak üzere bu kişinin cezası daha da ağırlaştırılabilir.

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