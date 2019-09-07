Nagehan Alçı'dan AK Parti Hükümeti'ne eleştiri

Nagehan Alçı, bugünkü "Canan Kaftancıoğlu ve liberalizm ihtiyacı" başlıklı yazısında, "Eğer bu ülkede liberal demokratik hukuk devleti olmazsa kim iktidarı ele geçirirse öbür tarafı ezer ve Türkiye bir üçüncü dünya ülkesi olmaktan kurtulamaz." ifadelerini kullandı.

"Canan Hanım Marksist ben ise liberal-demokratım." diyen Alçı yazısında "bu tweetler çok eski tarihli. O zaman da CHP PM Üyesi olan Kaftancıoğlu ile ilgili suç duyurusu yapılmış ama savcılar ilgilenmemiş ve bir kısmına da takipsizlik vermiş. Şimdi 23 Haziran seçimlerinden sonra yeniden apar topar bu cezanın verilmesi akıllara Doğu Almanya ceza hukuku mantığını getiriyor." dedi.

Alçı ayrıca yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Solcu da olsa sağcı da olsa özgürlükçü-sol ya da özgürlükçü-sağ olmadıktan sonra böyle bir aşırı sol ya da aşırı sağ anlayışın Türkiye’ye sadece zararı dokunacaktır. Kaftancıoğlu’nu hiç sevmeyen CHP içindeki Kemalistler için de bu dediğim geçerli. Atatürkçülük de özgürlükçü bir bakış açısıyla yeniden yorumlanmak zorunda.

Eğer bu ülkede liberal demokratik hukuk devleti olmazsa kim iktidarı ele geçirirse öbür tarafı ezer ve Türkiye bir üçüncü dünya ülkesi olmaktan kurtulamaz. Kişi başına düşen milli gelir de 8-9 bin dolardan bir adım ileri gidemez. Bunu herkes görmeli…"