Nagehan Alçı'dan Akşener hakkında olay iddia

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili Nagehan Alçı'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Alçı, Akşener'in son yaptığı çıkışla toplumun yüzde 80'lik bir bölümünden oy alacak hale geldiğini belirtti.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, emekli amiraller bildirisiyle ilgili olarak "zevzeklik" açıklaması yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'ın çıkışı için dikkat çeken ifadeler kullandı. İYİ Parti lideri Akşener'in ezber bozup, oyunu değiştirdiğini savunan Alçı, dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Alçı, Akşener için "Kendini toplumun yüzde 80’lik bir bölümünden oy alacak hale getirdi" ifadelerini kullandı. Nagehan Alçı'nın yazısının tamamı için...