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Nagehan Alçı'dan tam kapanma tepkisi: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim

Gazeteci Nagehan Alçı, tam kapanma kararında okulların kapanmasını eleştirerek, "Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim." ifadelerini kullandı.

Türkiye yarın 19.00 itibariyle 17 günlük bir 'tam kapanma' dönemine girmeye hazırlanırken, henüz kimlerin muaf olacağı ve hangi iş yerlerinin açık olacağıyla ilgili soru işaretleri tam anlamıyla giderilemedi.

Gazeteci Nagehan Alçı da İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelgede hangi kurumların ve kişilerin muaf tutulacağının madde madde açıklanmasına rağmen herkesin kendisini 'muaf' ilan ettiğini iddia etti.

Habertürk'teki "Ben bu kapanmadan hiçbir şey anlamadım" başlıklı yazısında, üretim zincirlerinde çalışanların muaf olmamasını eleştiren Alçı, bu durumun milyonlarca insanın sokakta olacağı anlamına geldiğini belirtti.

Okulların ise kapalı olmasına tepki gösteren Alçı, okulların en son kapanacak yerlerden olması gerektiğini ama kimsenin bu durumu önemsemediğini belirterek "Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim." ifadelerine yer verdi.

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Etiketler Nagehan Alçı tepki ak parti tam kapanma
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