NATO zirvesi öncesi Erdoğan Biden görüşmesi başladı

NATO öncesi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki kritik görüşmeye çevrilmişti. Saat 18.55'te başlayan Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi.

Türkiye’nin terör örgütlerine destekleri gerekçesiyle NATO üyeliklerine olumlu bakmadığı İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği ile ilgili tarihi bir gelişme yaşanmıştı. İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü memorandum imzalanmıştı. Buna göre Türkiye, İsveç ile Finlandiya’nın üyeliğine yeşil ışık yakmış, İsveç ve Finlandiya ise PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile iş birliğini kabul etmişti. İmzalanan ortak bildirinin ardından NATO zirvesine ilişkin bu kez gözler Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek olan görüşmeye çevrilmişti. Biden görüşme öncesinde Madrid’deki NATO Zirvesi’nde Erdoğan’ı görmeyi dört gözle beklediğini ifade etmişti. Gün içinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşme gerçekleştiren Erdoğan, NATO Toplantısının ikinci oturumu öncesinde Biden ile ayaküstü sohbet etmişti. Erdoğan ile Biden'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında TSİ 18.55'te başlayan görüşmesi sona erdi. Liderler, görüşme öncesi basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulunmuştu. Söz konusu görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IFEMA Kongre Merkezi'nde Biden ile görüşmesinin başında yaptığı konuşmada, uzun bir aradan sonra tekrar bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

NATO Zirvesi'nin gündemi itibarıyla çok güçlü bir zirve olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Zirvede yarın devam edecek çalışmalarımızla inanıyorum ki ülkelerimize dolu dolu dönme fırsatını bulacağız. Sizlerin özellikle ABD olarak bu işte ön alışınız, NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle son dönemde hububat ve akaryakıt konusunda olumsuz gelişmeler yaşandığına işaret eden Erdoğan, "Bu konuda denge politikasıyla süreci çözmenin gayreti içindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım. Bir an önce de hububat konusunda şu anda bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmenin başında açıklama yapan Biden ise Erdoğan ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Biden, Ukrayna'da tutulan ve limanlardan çıkarılamayan tahılın dünya piyasalarına ulaştırılabilmesi için yaptığı "müthiş iş" ve "İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ilerlemesine izin verilmesi" dolayısıyla Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Biden, "Harika bir iş yapıyorsunuz. Size teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ile TSİ 18.55'te başlayan görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.