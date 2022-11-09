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Necip Zeydan CHP'ye katıldı

Necip Zeydan CHP'ye katıldı
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2011 genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adayı olan Necip Zeydan, CHP'ye katıldı. Zeydan'ın rozetini CHP lideri Kılıçdaroğlu taktı.

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın kurduğu ve yönettiği, Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik'in koordine ettiği Doğu Masası çalışmaları kapsamında partiye yeni katılımlar sürüyor.

ROZETİNİ BİZZAT KILIÇDAROĞLU TAKTI
Son olarak Hakkari'den 2011 seçimlerinde AK Parti birinci sıra milletvekili adayı olan Necip Zeydan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez binasındaki makamında kabul ettiği Necip Zeydan'a parti rozetini taktı. Rozet törenine Oğuz Kaan Salıcı ve Devrim Barış Çelik de eşlik etti.

AK PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU
Pinyanişi Aşireti lideri Osman Zeydan'ın en büyük oğlu ve ailenin temsilcisi olan Necip Zeydan, Ulaştırma Bakanlığı'nda çeşitli kademelerde inşaat mühendisi olarak memuriyet ve yöneticilikten sonra aktif siyasete atıldı. Necip Zeydan, 2011 Genel Seçimlerinde AK Parti Hakkari birinci sıra milletvekili adayı olmuştu.

Etiketler chp necip zeydan aşiret
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