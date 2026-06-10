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Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler! Ankara'dan tepkiler çığ gibi

Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler! Ankara'dan tepkiler çığ gibi
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşıma imza attı. Netanyahu'nun küstah açıklamalarına Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haftalık grup toplantısında İsrail’e yönelik yaptığı açıklamalar sonrası X hesabından Erdoğan’ı hedef aldı. Netanyahu, Erdoğan için “İsrail’e ahlâk dersi verebilecek son kişidir” ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bugün TBMM'de gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nda "Suriye ve Lübnan aynı zamanda Türkiye'nin sevgi ve kardeşlik coğrafyasının içinde yer alan iki devlettir. Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emrivakiye müsamaha göstermeyiz, kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız. Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar, sağda, solda Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı Mevud hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu, Erdoğan'ı hedef aldı

Erdoğan’ın grup toplantısının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Netanyahu, "Antisemitik diktatör Erdoğan; Kürtlere karşı soykırım uygulayan, Hamas terör örgütünü destekleyen, kendi halkına baskı yapan ve siyasi rakiplerini hapse atan biri olarak, İsrail Devleti'ne ahlâk dersi verebilecek son kişidir.

İsrail Devleti ve dünyanın en ahlâklı ordusu olan İsrail ordusu Orta Doğu'yu ve tüm dünyayı tehdit eden İran'a ve onun vekil güçlerine karşı kararlı şekilde harekete geçmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı. 

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Ankara'dan Peş Peşe Tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik "İsrail’e ahlâk dersi verebilecek son kişidir" sözlerine Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamların Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibaret olduğu belirtilerek, "Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez. Türkiye olarak Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz. Hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" denildi.

Bakan Gürlek: Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanımızı Hedef Almaya Kalkışması Akıl Tutulmasıdır

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de çocukların, kadınların, masum sivillerin üzerine bombalar yağdıran; insanlığın ortak vicdanında mahkum olmuş Binyamin Netanyahu’nun, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan hadsiz sözleri yok hükmündedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soykırım soruşturmasında şüpheli konumunda bulunan Netanyahu’nun; insanlık onurunu savunan Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya kalkışması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız; Filistin halkının haklı davasını, mazlumların hukukunu ve insanlığın vicdanını en güçlü şekilde savunmaktadır. Buna karşılık Gazze’de yaşananlar karşısında susanlar tarihin karanlık sayfalarına yazılacaktır. Netanyahu ve beraberindeki cinayet şebekesi, işledikleri insanlık suçlarının hesabını er ya da geç bağımsız yargı önünde verecektir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de hukuk, adalet ve insanlık adına en güçlü sesi yükseltmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. 

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Etiketler recep tayyip erdoğan İsrail binyamin netanyahu
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