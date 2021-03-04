New York meydanında Erdoğan karşıtı ilan!

New York'taki ünlü Times Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan reklamlar yayınlandı. Reklamların "FETÖ propagandası" olduğunu belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile bu terör ve ihanet şebekesi ile mücadele sonuna kadar sürecektir" dedi.

ABD'nin ve dünyanın en ünlü meydanlarından biri New York'taki Times meydanında, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı reklamlar yayınlandı. ABD'de faaliyet yürüten "Advocates of Silenced Turkey" oluşumu tarafından verilen ilanların yayınlandığı reklam panolarında "Stop Erdoğan" yazıldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ilanlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"FETÖ Terör Örgütü, Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesidir. FETÖ, Türkiye’ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet şebekesi, New York'ta 'stop Erdoğan' başlıklı yalan dolu ilanlarla Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi. Bu ihanet şebekesi Türkiye’yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz. FETÖ ihanet planlarının önünde en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı gördüğü için dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor.

FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesidir. FETÖ yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları milletimize düşman oldukları içindir. Cumhurbaşkanımızın arkasında milletimizin iradesi ve desteği var. FETÖ’nün arkasında ise Türkiye düşmanı şebekeler var. FETÖ ile mücadele milli bir seferberliktir. Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile bu terör ve ihanet şebekesi ile mücadele sonuna kadar sürecektir."

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman da sosyal medyadan yaptığı açıklamada ilana tepki gösterdi.