Nihal Olçok, idam ipini Bahçeli'nin önüne attı

İki gün önce Meclis’te grubu bulunan AKP, CHP, İYİ Parti ve MHP, ABD’ye çağrı yaparak FETÖ lideri Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iadesini istedi.

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok şehit olan Nihal Olçok, sosyal medya hesabından bu haberi paylaştı ve MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ekleyerek şöyle yazdı:

"Olmayacak dua ama yine de AMİN demek istiyorum Cuma'nın hürmetine kim bilir...

Apo içinde imkansız gözüyle baktık ama işleri bitince attılar. Yinede Türk devleti merhametli sayın @dbdevletbahceli ve rahmetli Bülent Ecevit idamı kaldırdılar ve paşa paşa yaşıyor hücre makamında."

Terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan hakkında verilen idam kararı, dönemin hükümeti tarafından Avrupa Birliği yasaları kapsamında iptal edilmişti. İptal kararını alan hükümetin Başbakan’ı merhum Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcıları ise Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz’dı.

Nihal Olçok’un Devlet Bahçeli’yi ekleyerek bu hatırlatmayı yapması üzerine, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Olçok’a sosyal medya hesabından yanıt verdi. Büyükataman da mesajında Nihal Olçok’u ekleyerek, “Sayın Devlet Bahçeli'ye sürekli suretle ve gerçek dışı söylemlerle saldırmak, kendisine bir şey kazandırmayacağı gibi şehit evladının ve eşinin aziz ruhlarını yaralayacaktır” diye yazdı.

Büyükataman’ın o mesajları şöyle:

Nihal Olçok da Büyükataman’ın bu mesajları sonrasında, “İftiradan Allah’a sığınırım, tek derdim hakkaniyet...” diye yazdı ve bir Youtube videosu paylaştı. O videoda dönemin Başbakan’ı Ecevit ile Başbakan Yardımcıları Bahçeli ve Yılmaz yer alıyor. Video, Öcalan’ın idamının askıya alınması konusu işleniyor.

Nihal Olçok’un o mesajı ise şöyle: