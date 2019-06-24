Nihal Olçok'tan İstanbul seçimi mesajı !

15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, seçimlerle ilgili olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.



Ekrem İmamoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 10 farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok ise, seçimlerle ilgili olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Nihal Olçok, paylaşımında, AK Parti’nin reklamcısı da olan eşi Erol Olçok'u hatırlattı. Olçok, "Ruhun Şad olsun Erol Olçak. Sensiz ancak bu kadar. Koyunun olmadığı yerde, keçiye evliya çelebi derler" diye yazdı.