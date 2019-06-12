Nihal Olçok'tan Süleyman Soylu'ya 15 Temmuz tepkisi !

Nihal Olçok Twiter hesabından Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz açıklamalarına tepki gösterdi.

Soylu'nun 15 Temmuz açıklamalarının olduğu bir videoyu retweet eden Olçok şunları yazdı:

Yanılıyorsunuz sayın @suleymansoylu, evladım Abdullah Ve babası Erol Olçok vatan İçin şehit düştü. Kendi vatanında savaşmayıp başka bir ülkede çoğalan Suriyeli muhacirler için değil vallahi. Yapmayın lütfen acıyor, bu can zaten acıyor da,azıcık daha az acıtın. Yoksa acı bulaşıcıdır.

Bakan Soylu: ''15 Temmuz'dan Suriyeliler sayesinde kurtulduk''