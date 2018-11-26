Nihat Hatipoğlu, Erdoğan'ı reddetti

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin kulis yazdı. Acet, "Erdoğan Hatipoğlu’nu telefonla aradı, 'Görüşlerinize hak veriyorum, adaylık konusunu gündemden düşürelim' dedi ve konu bu şekilde iki tarafın rızası ile kapanmış oldu" dedi. Acet, AK Parti'nin İstanbul adayının neden açıklanmadığına ilişkin gelişmeleri de aktardı.

Mehmet Acet, "AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının ilânı neden gecikti?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Geçen hafta Nihat Hatipoğlu'nun Diyarbakır ya da İzmir'den aday olacağını yazmıştım" hatırlatmasında bulundu.