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Numan Kurtulmuş adaylık dilekçesini verdi

Numan Kurtulmuş adaylık dilekçesini verdi
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AK Parti ve MHP'nin TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuş, adaylık dilekçesini verdi.

AK Parti ve MHP'nin TBMM Başkan adayı olan Numan Kurtulmuş, başvuru dilekçesini verdi. Kurtulmuş, "Meclis'i önemli ve zor gündemler bekliyor. Türkiye Yüzyılı'nın gerçekleşmesi için TBMM üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir" dedi.

Etiketler numan kurtulmuş ak parti mhp tbmm başkanı adayı
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