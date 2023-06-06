AK Parti ve MHP'nin TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuş, adaylık dilekçesini verdi.

AK Parti ve MHP'nin TBMM Başkan adayı olan Numan Kurtulmuş, başvuru dilekçesini verdi. Kurtulmuş, "Meclis'i önemli ve zor gündemler bekliyor. Türkiye Yüzyılı'nın gerçekleşmesi için TBMM üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir" dedi.