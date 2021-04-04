Numan Kurtulmuş: ''Tam manasıyla rezalet''

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında 103 emekli amiralin bildirisine tepki gösterdi. Kurtulmuş, ''Herkesi bu girişime karşı çıkmaya davet ediyorum.'' dedi.

İşte Numan Kurtulmuş'un CNN Türk yayınında yaptığı açıklamaların satır başları,

Orada, bildiride öyle kilit bir cümle var ki... askerin müdahale ettiği eski zamanları anlatıyor

Bu bildiri tam manasıyla bir rezalettir



Buyursunlar hangi partide istiyorlarsa, gitsinler siyaset yapsınlar. Bu bildirinin arkasında dış kaynaklı zihniyet var bundan hiç şüphemiz yok.



Gece karanlığında gizlenerek, namert bir şekilde bu sözleri söylerseniz bunun bir karşılığı olur.

Herkesi bu girişime karşı çıkmaya davet ediyorum. Herkesin geç olmadan, milletin gözünden tamamen düşmeden tepki göstermesi şart.



Bu birkaç günde hazırlanmış bir bildiri değil, çok iyi hazırlanmış, cümleler ölçülmüş biçilmiş.

Baktığımız ana nokta bu yönetimde milletin görüşü önemli. Sandıktan zaferle çıkamayanların ne zaman darbe olur da bize ekmek çıkar diye beklediklerini gördük. Bunu protesto etmeye davet ediyorum. Hükümetin olağan dışı yollarla köşeye sıkıştırılmasına bakmasınlar.

Herkesin geç olmadan, milletin gözünden düşmeden demokratik görüşlerini bildirmeli.

Böyle bir ortamda ayaklarını uzatıyorlar Türkiye’ye çembe takmaya çalışıyorlar. Çok özenle hazırlanmış bir metin. Türkiye düşmanlarının işine yarıyor, emperyal güçlerin işine yarıyor. İşin arkasındaki esas heyetleri görsünler. Bir algı operasyonu olduğunu görüyoruz. Türkiye’yi yönetilemez, kriz içinde göstermeye çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Kimse heveslenmesin, bu millet demokrasiye sahip çıkar.

Bu bildirinin ne kadar art diyetle hazırlandığı ortadır. Milletin desteğini almış Cumhurbaşkanı ve hükümet vardır.

Bu beyler oturdukları yerden ahkam kesmeyi bıraksınlar.