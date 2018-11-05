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  4. 05 Kasım 2018 13:32

Nuri Alço MHP'den aday mı oluyor ?

Yerel seçimler öncesinde Yeşilçam'ı efsane isimlerinden Nuri Alço MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmesi "Nuri Alço MHP'den aday mı olacak?" sorusunu akıllara getirdi.

Nuri Alço MHP'den aday mı oluyor ?
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2019 yerel seçimleri için geri sayım sürerken partilerin adaylarıyla ilgili her gün yeni bir isim konuşuluyor. Sözcü gazetesinden Yavuz Alatan'ın haberine göre AK Parti'yle yola çıktıkları Cumhur İttifakı yerelde yolda kalan MHP'de Melih Gökçek bombasının ardından yine parti kaynakları tarafından ortaya atılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan ismi kulislerde dolaşmıştı.

Dalan'ın "aklımı peynir ekmekle yemedim" çıkışıyla adaylığı yalanlamasının ardından MHP Genel Merkezi sürpriz bir ziyaretçiyi ağırladı.Canlandırdığı kötü adam karakteriyle Türk sinemasında önemli bir yer edinen sanatçı Nuri Alço, MHP Genel Merkezini ziyaret etti ve Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile görüştü.

Görüşmenin nezaket ziyareti olduğu belirten Yönter ‘'Türk sinemasının duayen isimlerinden Nuri Alço ile Türk futbolunun yüz aklarından değerli hemşerim Ceylan Çalışkan ziyaretime geldiler, kendilerine teşekkür ederim'' dedi.

Sözcü

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