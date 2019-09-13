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  4. 13 Eylül 2019 22:26

O ilin HDP il başkanı gözaltına alındı !

Halkların Demokratik Partisi Osmaniye İl Eş Başkanı Cebrail Mutlu gözaltına alındı. Evinde yapılan aramalarda kayyum karşıtı sticker ve bildirilere el konuldu.

O ilin HDP il başkanı gözaltına alındı !
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Osmaniye'de polis akşam saatlerinde HDP il ve ilçe örgütü binalarına operasyon düzenledi.

Binalarda yapılan aramalarda, HDP Genel Merkezi tarafından gönderilen kayyım karşıtı sticker ve bildirilere el koyuldu.

HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

T24'te yer alan habere göre; aramaların sona ermesi ardından HDP Osmaniye İl Eş Başkanı Cebrail Mutlu polislerce gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Mutlu'nun Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube'ye götürüldüğü öğrenildi.

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