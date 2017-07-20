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  4. 20 Temmuz 2017 22:14

O isimden şaşırtan sözler: ''Savaş çıkacak...''

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem, Avrupa hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

O isimden şaşırtan sözler: ''Savaş çıkacak...''
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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem'e göre, AMB Başkanı Draghi'nin görevi bittiğinde Avrupa'da ekonomi savaşları çıkacak.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem, NTV'nin canlı yayınında soruları yanıtladı.

Ertem, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin Almanya karşısında Güney Avrupa'yı koruyan para politikasında ısrar ettiğini söyleyerek, görev süresinin bitmesi ardından Avrupa'da ekonomi savaşı çıkacağını söyledi.

'AVRUPA PAZARI ÇOK ÖNEMLİ'

Türkiye için Avrupa pazarının çok önemli olduğunu ancak yeni pazarlara da ulaşım olduğunu söyleyen Ertem, "Şartları zorlayacağız sonuna kadar ve rekabeti öne çıkarmaya çalışacağız" dedi.

DRAGHİ'NİN GÖREV SÜRESİ

Öte yandan Draghi'nin görev süresi 31 Ekim 2019 tarihinde sonra eriyor.

NTV

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