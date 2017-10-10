O ülkenin liderinden Erdoğan'a övgü dolu sözler

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Hiçbir konuğumun, kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar yoğun bir program yaptığını, onun gibi 24 saat boyunca çalışacak enerji ve güce sahip olduğunu görmedim." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkedeki Türk yatırımlarının işsizliğin azalmasına yaptığı önemli katkıya dikkati çekerek, "İşsizlik oranımız yüzde 26 seviyesindeydi. bugün ise yüzde 11,8 seviyesine indi. Bunun, özellikle ülkemizin yoksul kesimlerinde, Türk şirketleri ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın iyi niyeti sayesinde olduğunu söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ı ziyareti kapsamında başkent Belgrad'da düzenlenen Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuşan Vucic, Sırbistan'ın Türk yatırımcılara sunduğu imkanlara değindi.

Vucic, "Saygıdeğer Türk yatırımcılar, civardan her kim size daha iyi koşullar sağlarsa, biz sunduğumuz imkanları daha da iyileştireceğiz ve size diğerlerinden yüzde 5 daha iyi imkanlar sunacağız. Sırbistan hükümeti de ben de bunun garantörüyüz." dedi.

Sırbistan'da daha fazla Türk yatırımı görmek ve bu alanda Türkiye ile daha iyi bir iş birliği kurmak istediklerinin altını çizen Vucic, ülkedeki Türk yatırımlarının işsizliğin azalmasına yaptığı önemli katkıya dikkati çekti.

Vucic, "İşsizlik oranımız yüzde 26 seviyesindeydi. Bugün ise yüzde 11,8 seviyesine indi. Bunun, özellikle ülkemizin yoksul kesimlerinde, Türk şirketleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iyi niyeti sayesinde olduğunu söylemek istiyorum. Sırbistan'ın en uzak köşelerine gitmekten zorlanmadıkları için Türk yatırımcılara teşekkür ediyorum. Türkler dışında hiç kimse Krupanj'a, Leban'a, Zitoradja ve Vladicin Han'a gitmedi. Bu küçük yerlere kurtuluşu siz getirdiniz." şeklinde konuştu.

Sırbistan'da çok sayıda devlet ve hükümet lideri ağırladığını anımsatan Vucic, "Bugüne kadar hiçbir konuğumun, kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar yoğun bir program yaptığını, onun gibi 24 saat boyunca çalışacak enerji ve güce sahip olduğunu görmedim. Siz Türk halkına çağrım, buna saygı duymayı bilmenizdir." ifadelerini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Sırbistan Ticaret Odası tarafından Halkbank'ın desteği ile düzenlenen iş forumuna Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in yanı sıra iki ülkeden 700'e yakın iş adamı ve bakanlar da katıldı.