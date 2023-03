Ocak Partisi'nden seçim kararı

Ocak Partisi’nden yapılan açıklamada, 14 Mayıs seçimlerine 81 ilde bağımsız milletvekili adaylarıyla girme kararı aldığını açıkladı.

Parti genel merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, “2023 Seçimlerine 81 ilde bağımsız milletvekili adaylarıyla katılacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise, Osmanlı Ocakları ile birlikte aldığımız karar göre Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğiz. Lakin parti ve Osmanlı Ocakları teşkilatları olarak bağımsız adaylarımızla her ilde aday çıkaracağız. Bir ittifaka dahil olmasak da biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkemizin başındaki büyük oyunun farkındayız ve Erdoğan’ı yalnız bırakmayacağız. Her ne kadar da partimizin alındı belgesi an itibariyle verilmemiş olsa da biz Türkiye cephesini asla terk etmeyeceğiz. Ülkemizi ve vatandaşlarını ölümüne savunan, koruyan, gelişmesini sağlamaya, çalışan, milletin kültürüne ve değerlerine sahip çıkan dünya lideri Erdoğan’ı destekleyeceğiz. Ocak Partimizin bağımsız milletvekili adaylarını Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları bulundukları illerde destekleyecek ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy kullanacaktır” denildi.

