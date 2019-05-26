Öcalan talimat vermişti ! HDP'den açıklama geldi...

Öcalan'ın avukatlarının yaptığı açıklamanın ardından HDP, açlık grevlerinin sona erdiğini bildirdi.

İmralı'nın açıklaması sonrası HDP, açlık grevlerinin sona erdiğini bildirdi.

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, "Açlık grevlerinin daha fazla insan canına ve sağlığına zarar gelmeden sona ermesi başta ailelerin, demokratik kamuoyunun ve vicdan sahibi herkesin beklentisiydi" ifadesi kullanıldı.

Karar, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan avukatları aracılığı ile gönderdiği mesajın ardından alındı. İmralı Adası'nda 22 Mayıs'ta avukatları ile görüşen Öcalan mesajında, "Eyleminizin sona ermesini bekliyorum" demişti.

Öte yandan açlık grevi yapan HDP milletvekilleri Tayip Temel, Murat Sarısaç ve Dersim Dağ, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda çocukları cezaevlerinde bulunan kadınlarla basın açıklaması yaptı.

Milletvekili Temel, yaklaşık 200 gündür açlık grevi yapan Leyla Güven'in bu eylemine son verdiğine ilişkin gönderdiği açıklamayı okudu.

Milletvekilleri Sarısaç ve Dağ ile kendisinin de açlık grevine son verdiğini belirten Temel, açlık grevinde bulunan herkesin eylemlerini sona erdirmesini beklediklerini söyledi.

Bu arada milletvekili Güven, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden 112 Acil Servis ekiplerince kontrol için özel bir hastaneye götürüldü.