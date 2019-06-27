''Öcalan'ı neden asmadığımızı anlatamadık, mektubu da anlatamayacağız''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İstanbul seçimi öncesi PKK lideri Öcalan’ın mektubu doğrultusunda hareket etmeyen HDP’ye yönelik sözleri parti içinde tartışma konusu oldu. MHP’li bir siyasetçi, “17 yıldır Öcalan’ı neden asmadığımızı anlatamadık. Bir 17 yıl da bu mektubu anlatamayacağız” dedi.

İstanbul seçimi öncesi “HDP’ye tarafsızlık çağrısı” olarak yorumlanan Öcalan mektubu MHP’de tartışılmaya devam ediyor. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuşan MHP’li bir siyasetçi, “17 yıldır Öcalan’ı neden asmadığımızı anlatamadık. Bir 17 yıl da bu mektubu anlatamayacağız” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli mektupla ilgili seçim öncesi açıklamasında Öcalan’ın HDP’nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yaptığını belirtmiş, mektubun “HDP’nin vahim sapmasına, Zillet İttifakı’na verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucu” olduğunu söylemişti. Bahçeli, HDP’nin, bu uyarıya rağmen stratejisinde bir değişikliğe gitmemesinin de 23 Haziran üzerinde oynanan ahlaksız oyunu gözler önüne sereceğini söyledi.

’17 YIL BU AÇIKLAMAYI ANLATAMAYACAĞIZ’

MHP liderinin HDP’yi Öcalan’ın çağrısına uymamasına dönük tepki olarak yorumlanan sözleri parti içinde de tartışmalara neden oldu. MHP’li bir siyasetçi hem yayınlanan mektup hem de Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın devletin televizyonuna çıkarılmasına sert tepki gösterilmesi gerekirken Bahçeli’nin yaptığı açıklama için, “Bizi bitiren ne mektup ne de o yayın oldu. Bizi Bahçeli’nin açıklaması bitirdi” dedi. Aynı siyasetçi Anayasa’dan idamın kaldırılması ile ilgili süreçte MHP’nin tavrına dair tartışmalara gönderme yaparak, “17 yıldır Öcalan’ı neden asmadığımızı anlatamadık. Şimdi bir 17 yıl da mektubun ardından yapılan bu açıklamayı anlatamayacağız” dedi.

‘AK PARTİ SEÇMENİNİN YÜZDE 62’Sİ YENİLEMEYE KARŞIYDI’

MHP’li bir başka siyasetçi ise İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili mektubun dışında değerlendirmelerde bulundu. MHP’nin İstanbul seçimleri için 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinden belki de iki kat fazla çalıştığını söyleyen siyasetçi, “Aslında seçim sonucu belliydi” dedi, şunları söyledi:

“Ekrem İmamoğlu’nun ilk mazbatayı aldığında HDP’ye teşekkür ederken kopan alkışa dikkat etmek gerek. HDP ile yürüyen biri kazandı seçimi. Bizim gördüğümüz, yapılan anketlere göre AK Parti seçmeninin yüzde 62’si seçimin yenilenmesine karşıydı. İstanbul halkının neredeyse tamamı da seçimi arzulamadı. Seçim sürecinde de iptal nedeni, neden yenilenmesi gerektiği anlatılamadı. En önemli konulardan biri de ekonomi. Vatandaşın derdi başka.”