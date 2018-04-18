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  4. 18 Nisan 2018 22:42

OHAL tezkeresi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda OHAL'in uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi.

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TBMM Genel Kurulu'nda, OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. Türkiye genelinde uygulanan olağanüstü halin (OHAL) 19 Nisan'dan itibaren 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM Genel Kurulunda, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi görüşüldü.

Hükümet, siyasi parti grupları ve şahıslar adına konuşmaların ardından tezkerenin oylaması gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, oylamanın ardından birleşime ara verdi.

Kanser Hastalığının Artmasına Neden Olan Sebepler İle Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Verilen Meclis Araştırması Önergelerinin görüşmesine geçileceğini kaydeden Aydın, hükümetin yerinde olmaması ve Genel Kurulun gündeminde başka bir iş bulunmaması nedeniyle yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

OHAL'İN UZATILMASI KARARI RESMİ GAZETEDE 

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan kararda, ülke genelinde devam etmekte olan OHAL uygulamasının 19 Nisan saat 01.00'dan geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının TBMM Genel Kurulunda onaylandığı belirtildi.

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