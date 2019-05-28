Olay olacak ''Erdoğan Arınç'ı satın aldı'' iması

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Türkiye Büyük Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.

Baş'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

DİRENİŞÇİ İŞÇİLERİ SELAMLADI

Ülkenin dört bir yanında emek mücadelesini devam ettiren işçi kardeşlerimizi, Kale Kayış , Cargill, Sibaş, Aydın Belediyesi, Eskişehir Reysaş, Urfa TÜVTÜRK, Muğla TÜVTÜRK, Uzel Makine, Makro Market, Tüpraş, Cargill, Aliağa Belediyesi, Delplast işçilerini selamlıyoruz.

"İŞÇİLER YAŞAMLARINI SÜRDÜRECEK ASGARİ KOŞULLARA BİLE SAHİP DEĞİL"

Asgari ücretin 2020 lira olduğu ülkede yaşıyoruz. Açlık sınırı 2124, yoksulluk sınırı 6 bin 918 liraya yükseldi. Milyonlarca işçi açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş durumda. Bir işçinin sadece kendi yaşamı için yapması gereken aylık harcama 2 bin 625 lira. Ülkenin bir tarafında bunca lüks, israf, şatafat varken işçiler yaşamlarını sürdürecek asgari koşullara bile sahip değil.

Bülent Arınç'a Cumhurbaşkanlık'ta görev verildi

Kazanımla sonuçlanan direnişler de bizi mutlu ediyor. Kadıköy Belediyesi işçilerinin imzaladıkları toplu sözleşme için tüm işçileri tebrik ediyoruz, bu vesileyle haftalık 40 saatlik çalışma süresinin önemli olduğunu paylaşmak isteriz.

ARTAN İŞSİZLİK

Bu hafta ekonomik kriz ve artan işsizlik ile ilgili somut bir çözüm önerimizi paylaşmak istiyoruz.

Haftalık iş saatlerinin mutlaka azaltılması gerekiyor, artık yüzlerce yıl öncesinde kalmış işçi sınıfının mücadelesinin bir sonucu olan 8 saatlik işgünü ve özellikle hafta sonu tatili Türkiye’de neredeyse bir ayrıcalık haline gelmiş, insanlar olağanüstü uzun çalışma günlerinde çalışmaya zorlanarak adeta canı çıkana kadar çalıştırılmak da diğer tarafta milyonlarca insan işsizliğe mahkum edilmektedir. Gerçekten emeği ve emekçinin hakkını savunan, işçi sınıfının çıkarlarını merkeze alan bir ekonomik-siyasal bakışla iş saatlerinin azaltılması, hem işçilerin insanca yaşaması için bir adım anlamına gelecek hem de bu vesileyle milyonlarca işçi işsizlikten kurtulabilecektir. Somut olarak söylüyoruz, Türkiye İşçi Partisi önümüzdeki dönem iş saatlerinin azaltılması, işçilerin insanca yaşayacakları bir ücret alması, eşit işe eşi ücret verilmesi. Herkesin çalışma hakkının güvence altına alınarak bir işe yerleştirilmesi ve büyük bir gasp olarak gördüğümüz kamuoyunda EYT mağduriyetin sona ermesi için mücadeleyi yükseltecektir. Hala Rabia Naz Vatan cinayetiyle ilgili somut bir adım atılmadı. Daha acısı, Şaban Vatan arkadaşımızın, buradan konuştuğu için Meclis'e girişi yasaklandı.

'ÇOCUKLAR İÇİN YAŞANABİLİR BİR ÜLKE KURACAĞIZ'

Üç gün önce 17 yaşındaki geri dönüşüm işçisi Nurullah Karakuş plastik öğütücü makinenin içine düşerek hayatını kaybetti. Okul çağındaki çocuklarımızı iş cinayetlerinde yitirmenin derin üzüntüsünü ve öfkesini yaşıyoruz. Dün yine acı bir haber aldık. Samsun’da kaybolan 1 buçuk yaşındaki Ecrin’in cansız bedenine ulaşıldı. Her geçen gün maalesef bir yenisini duyduğumuz bu haberlere alışmayacağız. Çocukları istismardan, ölümden, iş cinayetinden koruyamadığımız için biz utanıyoruz. Çocuklarımızın geleceğini, umutlarını, hayallerini çalanlardan hesap soramadığımız her gün biz utanıyoruz. Türkiye, çocuklara karşı cinsel istismar, taciz ve tecavüz olaylarında dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Yılda ortalama 8 bin çocuk istismara uğruyor. Son 10 yılda çocuk istismar davaları ise yüzde 700 arttı. Çocuklarımız için yaşanabilir bir ülkeyi mutlaka kuracağız Öykü Arin kardeşimizin ilik naklinin uyumsuz olduğunu gördük. Ancak asıl olumsuz olan, 100 binin üzerinde donörün incelenmediğini gördük. Sağlık Bakanlığı'nı göreve çağırıyoruz.

ASKERLİK KANUNU

45. Maddesine göre AKP Genel Başkanı, kendi gerekli gördüğü yerlerde görev yapan ve kendi belirlediği şartlara uyanları askerlikten muaf tutabiliyor. Keyfiyetin dozu gittikçe artıyor. Bu kanun ile AKP, TSK içindeki kadrolaşma çabalarının önünü açmak istiyor. Her hangi bir liyakat, yetenek gözetmeden devletin her kademesine sadece “yandaş” olmak kıstasıyla yapılan atamaların TSK bünyesinde de AKP’nin kadrolaşması için kullanılacağına dikkat çekiyoruz. Profesyonel ordu fikrine temelden karşı olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Profesyonel ordu iktidarın güdümünde, iktidarın için çalışmaktan öteye gidemeyecektir. Yoksul emekçi çocuklarına, parası olmayanlara süresi ne olursa olsun askerlik yaptırıp, parası olanlara sadece sembolik olarak kamuflaj giydiren uygulamanın yanlış olduğunu düşündüğümüzü de söylemek istiyoruz.

Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı açlık grevi sona erdi. Yaşamını yitiren arkadaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Nihayetinde arkadaşlarımızın talebinin kabul edilmiş olması, haklılığını gösteriyor. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak Kürt ve Türk emekçilerinin barışını savunmaya devam edeceğimi paylaşmak istiyoruz.

“İSTANBUL İŞÇİLERLE KAZANACAK”

Gasp edilen İstanbul seçimleri, AKP-CHP arasında "Kim yönetecek?" tartışması değildir. Bu artık, tek adam rejimine karşı tüm halkın gündemidir. Üç kamu bankasının yönetiminde değişiklikler oldu. Üç AKP'li bakan bankaların yönetimine atandı, Bülent Arınç olmayan bir kurula atandı. Bu eski dostların satın alınması hamlesidir. Biz bu seçimlerde tarafız. İstanbul işçilerle, emekçilerle, seninle kazanacak diyoruz. Halkımızın büyük bir kısmının paylaştığı her şey güzel olacak duygusunu paylaşıyoruz, ama her şey işçilerle, emekçilerle güzel olacak diyoruz.



