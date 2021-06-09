'Oluk oluk kanlarını akıtacağız' demişti: Sedat Peker'den ''miting'' açıklaması

Paylaştığı videolar ile gündemden düşmeyen Sedat Peker, sosyal medya hesabından tartışmalı Rize mitingi hakkında açıklama yaptı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından tartışmalı Rize mitingi hakkında yeni bir paylaşımda bulundu.

''Takılmışsınız bir Rize mitingine.Hükümete sürekli neden Sedat Peker’e Rize’de miting yaptırdınız diyorsunuz'' diye yazan Peker, ''Ben sadece Rize’de miting yapmadım ki;Sakarya’da,Sivas’ta,Maraş’ta,Niğde’de,Kıbrıs’ta, İzmir’de,Nevşehir’de,Ankara’da ve İstanbul’un birçok ilçesinde yaptım (ak parti için)'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde Rize'den 'Teröre lanet mitingi' düzenlemiş, Peker mitingde barış akademisyenlerine yönelik ''Büyük hata yapıyorlar. Hatalarını fark ettikleri zaman her şey için çok geç olacak. Adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk kanlarını akıtacağız. O zaman içimizden çıkacak iyi niyetliler bize ‘Merhametli olun’ diyecekler. Biz de onlara ‘Bu intikam üç yaşındaki çocuklarının yanında şehit edilen babalarının, hamile karılarının yanında şehit edilen kocalarının intikamıdır, merhamet etmeyeceğiz’ diyeceğiz. Merhamet etmeyene merhamet edilmez'' ifadelerini kullanmıştı.