Ömer Çelik AK Parti için kritik tarihi açıkladı !

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Manifestoyu açıklayacağımız geniş katılımlı tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da yapacağız." dedi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Çelik, yaptığı açıklamada, "Manifestoyu açıklayacağımız geniş katılımlı tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da yapacağız." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP ile ortak miting konusuna olumlu baktıklarını ancak takdirin Genel Başkanlarda olduğunu söyledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik şunları söyledi:

"TÜİK'in yaptığı işlerde, kullandığı metodlarda uluslararası standartlardan bir sapma ya da bir gerileme yoktur. Tam tersine yüksek standartta iş yapmaktadır. (Enflasyon rakamları) AK Parti'nin 16 yıllık ortalamasına baktığınızda 9,54'tür. Yani tek rakamdır, 10'un altındadır. Önceki 14 yılın ortalaması ise yaklaşık 70,3 civarındadır."

"ABD'NİN AKLINA İLK OLARAK TÜRKİYE'NİN GELMESİ GEREKİR"

Çelik, "Müttefik deyince ABD'nin aklına ilk olarak Türkiye'nin gelmesi gerekir. Ama 'DEAŞ'tan müttefikimiz' diye bahsetmeleri büyük bir kırılmadır." dedi.

Ömer Çelik, sözlerinin devamında, "Türkiye Cumhuriyeti Devletine 'Kürtlere dokunmayın' diyen kim varsa, aynaya baksınlar, Kürtlere yaptıkları zulmü hatırlasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgedeki Kürtlerin de Arapların da Türkmenlerin de dostudur. Tarih göstermiştir ki çoğu zaman bu halkların tek dostu Türkiye'dir. Şunu unutmamak gerekir ki hiç kimse ama hiç kimse Kürt kardeşlerimize sahip çıkma konusunda Türkiye Cumhuriyeti'ne ders veremez. Kürtlerin en büyük dostu hatta tek dostu Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'nin güvenlik meseleleri herhangi şekilde zamana oynamaya, süreci uzatmaya, pazarlığa tabi değildir. Bir gece ansızın oraya gidebiliriz." ifadelerini kullandı.

KULÜPLERİN BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bir borç silme yoktur, iki yapılandırma vardır. Bu futbol hayatımıza olumlu büyük bir katkı sağlayacaktır. Çiftçinin hayatına da bir eksiklik ya da olumsuz bir söz konusu değildir." şeklinde konuştu.

İmamoğlu'nun randevu talebi ve Say'ın konser davetiEkrem İmamoğlu'nun randevu talebi hakkında Çelik: "Muhtemelen bu hafta içinde olabilir" derken Fazıl Say'ın konser daveti hakkında ise "Cumhurbaşkanımız konsere katılmak istiyor ama program yoğunluğu el vermiyor. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.daha fazla video için

EKREM İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞME

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtemelen hafta içi CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşeceğini bildirdi.

FAZIL SAY'IN TRUVA SONATI DAVETİ

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu davete, konsere katılmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.