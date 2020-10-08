Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu, son derece yakışıksız bir beyanat ver

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili iddiasını yalanladı. Çelik, "Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu" dedi.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılandığı görüntünün tamamına da yer veren Çelik, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın yurt dışında yabancı bir liderin önünde eğildiği iddiasıyla son derece yakışıksız bir beyanat verdi. Görüntünün tamamını milletimizin takdirlerine sunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanlığına yapılan bu iftira artık husumetin beyanıdır. Kılıçdaroğlu’nun yaptığı muhalefet değildir. Türkiye Cumhuriyeti’ni küçük düşürmek için yalan üretmektir. Siyasi tarihimizde daha önce görülmemiş, kendi devletini küçük düşürme gayreti içinde olan bir yalan siyaseti görüyoruz" ifadelerini kullandı.



'YABANCI DEVLETLERİN YAPACAĞI TÜRDEN KARA PROPAGANDA'

Kılıçdaroğlu’nun daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen heyetler arası görüşmeye ilişkin Türk heyetinin not tutmadığına dair aslı olmayan bir iddiada bulunduğunu ve bunun yalan olduğunun ispatlandığını hatırlatan Çelik, "Maalesef CHP’nin yalan siyaseti, siyasi hafızayı anlık fotoğraf karelerine indirgeyen bir tükenmişliktir; 3 saniye öncesi ile sonrasını bir arada görme kapasitesine sahip değildir. Ancak yabancı devletlerin yapacağı türden kara propaganda yöntemleri bunlar. CHP yönetimi, parti içi rekabeti dahi yalan üzerinden yönetmeye çalıştı. 'Beştepe'ye giden CHP'li' tezgahının kaynağı da CHP Genel Merkezi çıktı, yalanı tezgahlayan isimler CHP kongresinde yerlerini korudu" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN DURUŞU DİMDİK AYAKTADIR'

Çelik, CHP Genel Başkanının Türkiye’nin dış politikasına yönelik bazı eleştirilerine atıfta bulunarak "Kılıçdaroğlu, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de ve Libya’da Türkiye’nin statükoya eğilmesini isterken Cumhurbaşkanımız dimdik durdu. Siyaseten eğilip bükülmek bizim kitabımızda yoktur. Cumhurbaşkanımız hakkında böyle konuşanlar aynaya baksın. Neticede CHP yönetiminin, yalandan medet uman siyaset anlayışı gün geçtikçe farklı örneklerle karşımıza çıkmaktadır. Bu siyaset anlayışı zavallılıktır. Cumhurbaşkanımız milletimiz adına devletimizin hak ve menfaatlerini temsil etmekte ve korumakta, eğilmez ve bükülmez, Türkiye siyasetini dirayetle yönetmektedir. İçeride Kılıçdaroğlu’nun ürettiği bu husumet ve yalan siyasetlerine rağmen Cumhurbaşkanımızın duruşu dimdik ayaktadır" değerlendirmesinde bulundu.