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  4. 01 Aralık 2020 17:52

Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız için “Türkiye için Milli Güvenlik sorunudur,” demiş. Yine Türkiye’nin hak ve menfaatlerine düşman olanların diliyle konuşmuş. Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir “demokrasi sorunu” haline gelmiştir" açıklamalarında bulundu.

Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız için “Türkiye için Milli Güvenlik sorunudur,” demiş. Yine Türkiye’nin hak ve menfaatlerine düşman olanların diliyle konuşmuş. Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir “demokrasi sorunu” haline gelmiştir" dedi.

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