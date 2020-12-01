Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız için “Türkiye için Milli Güvenlik sorunudur,” demiş. Yine Türkiye’nin hak ve menfaatlerine düşman olanların diliyle konuşmuş. Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir “demokrasi sorunu” haline gelmiştir" dedi.
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