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Ömer Çelik'ten PYD'ye temsilcilik açma izni veren Rum kesimine tepki

Ömer Çelik'ten PYD'ye temsilcilik açma izni veren Rum kesimine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye Rum kesiminde temsilcilik açma izni vermesine ilişkin açıklamada bulundu.

AK Parti'li Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, GKRY'nin PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açtırarak terör yandaşı bir tutum aldığını belirtti.

Rum yönetiminin bu tutumuyla hukuksuzluklarına bir yenisini eklediğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC her türlü terör faaliyetine gereken dersi verecek kararlılıktadır. Kıbrıs Türkü cinayet şebekeleriyle mücadele konusunda tarihe geçmiş deneyime sahiptir. Cinayet şebekesine ofis açtırmak ve faaliyet serbestisi vermek Rum yönetiminin hanesine yazılmıştır. Rum yönetimi adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırmıştır."

Etiketler pyd ömer çelik
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