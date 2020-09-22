Ömer Çelik'ten ''Türkiye ile Yunanistan anlaştı'' haberine yalanlama

Reuters'ın aktardığı habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, iki ülkenin kıta sahanlığına ilişkin müzakere görüşmelerini yakın zamanda İstanbul'da gerçekleşmesine karar verdiğini duyurmuştu.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili, "Henüz yer belirlenmiş değil, kesinleşen bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Yunanistan anlaştı!