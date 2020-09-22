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  4. 22 Eylül 2020 19:26

Ömer Çelik'ten ''Türkiye ile Yunanistan anlaştı'' haberine yalanlama

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye ile istikşafi görüşmeler yakın zamanda İstanbul'da yapılacak" açıklamasına, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yalanlama geldi.

Ömer Çelik'ten ''Türkiye ile Yunanistan anlaştı'' haberine yalanlama
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Reuters'ın aktardığı habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, iki ülkenin kıta sahanlığına ilişkin müzakere görüşmelerini yakın zamanda İstanbul'da gerçekleşmesine karar verdiğini duyurmuştu.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili, "Henüz yer belirlenmiş değil, kesinleşen bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Yunanistan anlaştı! Türkiye ile Yunanistan anlaştı!

 

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