Ömer Turan'dan bomba açıklamalar !

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği destekle bilinen yazar Ömer Turan, erken seçime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği destekle bilinen yazar Ömer Turan, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Ömer Turan bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda hem Erdoğan'ı eleştirdi, hem de erken seçime ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Gazeteci Ömer Turan, Erdoğan'ın 15 Temmuz'da yaptığı açıklamayı "Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset üstü olması gereken dünkü 15 Temmuz konuşmasında Bay Kemal diye bir ifade kullanması bana göre her şey bir yana taktik olarak çok büyük hata.Ama bunu hiç kimse söyleyemez. Zaten bu tarz hatalar Söylemediği için 23 Haziran'da öyle bir sonuç çıktı." dedi.

TÜRKİYE İKİ YIL SONRA CHP - İYİ PARTİ İKTİDARINI GÖRECEK

Turan iki yıl sonrası için ise dikkat çeken bir iddiada bulundu. Turan, "CHP başta türban olmak üzere AK Parti'nin elinden tüm kozlarını tek tek alıyor.CHP, müthiş akıllı hamleler yapıyor. Bu gidişle Türkiye,2 sene sonra, CHP-İYİ Parti iktidarını görecek gibi. Sözcünün şu 2 manşeti herseyi özetliyor. AK Parti hata üzerine hata yaparken, CHP yükseliyor" dedi.

EYYY İSLAMCILAR!

Ömer Turan bu açıklamasının ardından gelen yorumlara tepki gösterdi. Turan, "Eyyy Islamcılar, bu CHP o CHP değil, bu CHP müthiş akıllı işler yapıyor. Bu CHP sizin hatalarınız, muhafazakâr ve mütedeyyin insanların oylarıyla birinci Parti olmaya doğru yürüyor. Hemen saldırmayın, bu bir temenni degil analizdir, Bakın iki sene öncesinden söylüyorum." dedi.