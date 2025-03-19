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On binlerce kişi Saraçhane'de buluştu; Özel'den Erdoğan'a olay sözler

On binlerce kişi Saraçhane'de buluştu; Özel'den Erdoğan'a olay sözler
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İstanbul'da CHP lideri Özel'in çağrısı sonrasında onbinlerce kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde toplandı. CHP lideri Özel burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Görüyor musun Erdoğan? En çok korktuğun şey, kalabalıklar sana sesleniyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şafak operasyonu ile gözaltına alınmasının ardından onbinlerce kişi İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde toplandı.

İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, yaptığı konuşmada "Buradan size söz veriyorum. Asla yılmayacağız. Hepinizden rica ediyorum. Bu büyük kumpas operasyonunda yanımızda olun. Hep birlikte sesimiz gür çıkmalı. Bu ülkenin cumhurbaşkanını hep birlikte seçeceğiz" ifadelerini kullandı. 

İstanbul'da CHP lideri Özel'in çağrısı sonrasında onbinlerce kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde toplandı. CHP lideri Özel burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek,

İşte Dilek İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

"Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan 16 milyonluk İstanbul'un iradesidir. Bugün hepimiz gözaltındayız. Dilek İmamoğlu olarak buradan söz veriyorum. Asla yılmayacağız ve pes etmeyeceğiz. Birbirimize kenetlenerek yolumuza pes etmeden devam edeceğiz. Güzel vatanımıza, Atamızın bize emanet ettiği güzel yurdumuza el ele verip birlikte sahip çıkacağız. Bu büyük kumpas operasyonunda yanımızda olun. Alnımız ak, başımız dik. Kabullenmiyoruz. Bunca suçu, bunca suçlamaları, adaletsizlikleri, hukuksuzlukları kabullenmiyoruz. Kabullenirsek demokrasi ölür."

İstanbul'da CHP lideri Özel'in çağrısı sonrasında onbinlerce kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde toplandı. CHP lideri Özel burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek,

Saraçhane'de toplanan onbinlerce kişiye seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Görüyor musun Erdoğan? En çok korktuğun şey, kalabalıklar sana sesleniyor" dedi.

İstanbul'da CHP lideri Özel'in çağrısı sonrasında onbinlerce kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde toplandı. CHP lideri Özel burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek,

İşte Özel'in konuşmasından satırbaşları:

Kimsenin kafası karışmasın, dünden beri olan bitenin bir adı var. O adı koyalım, dünden beri olan biten bir darbe girişimidir. 19 Mart darbe girişimidir. Bugün milletin iradesiyle yargı darbesiyle elinden alınmak istenmektedir. İstanbulluların tam 3 kez üstüste büyükşehire seçtikleri, emanet ettikleri, sizlerin kardeşim, ağabeysi, evladı Ekrem İmamoğlu'na yapılan darbe girişimi milli iradeye yapılan darbe girişimidir. Ortada ne yolsuzluk vardır ortada ne bir terör örgütü ne bir çıkar örgütü vardır. Ama ortada minareye kılıf uydurmaya çalışan, görevlendirilmiş yargı cellatları vardır. Ne diyeceklerdi? Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasından, Recep Tayyip Erdoğan korkuyor, o yüzden mi gözaltına aldık diyeceklerdi?

İradenizi tanımayan, oy kendisine verilince baş tacı eden ama başkasına verilince o iradeyi hiçe sayana sesleniyorsunuz. Duyuyor musun Erdoğan, görüyor musun Erdoğan? En çok korktuğun şey, kalabalıklar sana sesleniyor.

İstanbul'da CHP lideri Özel'in çağrısı sonrasında onbinlerce kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde toplandı. CHP lideri Özel burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek,

İmamoğlu'nun sesi onu uykusunda rahat bırakmıyor. İmamoğlu'nun elini bükemediler, yargı sopasıyla kırılıyor.

Kimsenin kafası karışmasın. Dünden beri olan bitenin bir adı var. Bir darbe girişimidir, 19 Mart darbe girişimidir. Bugün milletin iradesi bir yargı darbesiyle elinden alınmak istenmektedir.

İstanbul'da CHP lideri Özel'in çağrısı sonrasında onbinlerce kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde toplandı. CHP lideri Özel burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek,

İstanbulluların tam 3 kez üst üste seçtikleri, sizlerin kardeşi, ağabeyi, evladı Ekrem İmamoğlu'na yapılan darbe girişimi milli iradeye yapılan darbe girişimidir. Ortada ne yolsuzluk vardır, ne bir terör örgütü, çıkar örgütü vardır.

İstanbul'da CHP lideri Özel'in çağrısı sonrasında onbinlerce kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde toplandı. CHP lideri Özel burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek,

Ama ortada minareye kılıf uydurmaya çalışan görevlendirilmiş yargı cellatları vardır. Ne diyeceklerdi? 'Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasından Recep Tayyip Erdoğan korkuyor o yüzden mi gözaltına aldık' diyeceklerdi?

Adı hukuksuzluktan başka bir işler anılmayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı sadece bir aracıdır. Bir başsavcı, bir belediye başkanını böyle haksızca iftiralarla, kumpaslarla, aynı anda 5 dava açarak, Ekim'den bugüne 25 yıllık hapis cezası isteyerek, 35 yıl önce yüzlerce arkadaşıyla geçiş yaptığı, bütün derslerini verip diplomasını aldığı üniversitenin verdiği diplomasını ülkeyi düşünen bir savcı elinden aldırabilir mi?

İstanbul'da CHP lideri Özel'in çağrısı sonrasında onbinlerce kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde toplandı. CHP lideri Özel burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek,

Bunu kimin yaptırdığını biliyoruz. Bunu yaptıran gece uykusundan kendi sesini duyarak sıçrayarak uyanıyor: 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder.' 

Sana buradan meydan okuyorum. Var mısın Erdoğan, var mısın karşımıza çıkmaya?

Karar aldılar, 4 gün İstanbul'da toplanmak yasak dediler. O kararı alanlara sesleniyorum. Bu alanı görüyor musun?

Ey Erdoğan, meydanı duyuyor musun? Sen meydanlardan, sokaklardan korkarsın. Ama İstanbul senden korkmuyor.

İstanbul'da CHP lideri Özel'in çağrısı sonrasında onbinlerce kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde toplandı. CHP lideri Özel burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek,

İstanbul'da CHP lideri Özel'in çağrısı sonrasında onbinlerce kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde toplandı. CHP lideri Özel burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek,

İstanbul'da CHP lideri Özel'in çağrısı sonrasında onbinlerce kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde toplandı. CHP lideri Özel burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek,

Etiketler CHP özgür özel recep tayyip erdoğan saraçhane istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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