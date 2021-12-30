Önce TÜİK, şimdi de MEB! Kılıçdaroğlu yine içeri alınmadı

Geçtiğimiz günlerde TÜİK'in kapısından gönderilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu defa da Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, binlerce öğretmen adayının Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) yüksek puan almasına rağmen sözlü mülakatlarda elenmesi üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüşmek için MEB binasına geldi. Ancak TÜİK'in ardından MEB'in kapıları da Kılıçdaroğlu'na açılmadı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) randevu talebine karşılık verilmediğini söyleyerek bakanlığa gitti. İçeri alınmayan ve burada açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ''KPSS'de 80-90-95 puan alan evlatlarımızın mülakatlarda elendiğini duydum. Gencecik evlatlarımıza yazıktır günahtır. Haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin genel merkezinde KPSS’den yüksek puan almalarına rağmen mülakatlarda aldıkları düşük puan nedeniyle atanamayan öğretmenlerle bir araya gelmişti.

Mülakat yüzünden atanamayan öğretmenlere destek veren Kılıçdaroğlu, bugün Milli Eğitim Bakanlığı’na gideceğini açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), önüne gelmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelişi öncesinde bakanlığın giriş kapısının zincirle kilitlenmesi dikkat çekti.

''MÜLAKATLARDA ARTI EKSİ 3 PUAN UYGULAMASI NEDEN TERK EDİLDİ?''

Bakanlık binası önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

'''Dün bir feryadı dile getirdim. KPSS'de 80-90-95 puan alan evlatlarımızın mülakatlarda elendiğini duydum. Onlarla konuştum. Yazıktır günahtır. Gencecik evlatlarımıza yazıktır günahtır. Daha düne kadar mülakatlarda artı eksi 3 puan verilecek uygulaması kimin talimatıyla neden terk edildi? Büyük haksızlık var. Evlatlarımıza haksızlık var.

Haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler. Bir haksızlık bir hukuksuzluk varsa ona karşı çıkmak benim en doğal görevim. Herkesin böyle bilmesini isterim.''

"GÖRÜŞME TALEBİNİ KARŞILAMAMIZ BEKLENMESİN"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin” ifadelerini kullandı.

TÜİK’E DE ALINMAMIŞTI

TÜİK'in açıkladığı kasım enflasyon sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) gitmiş, ancak içeri alınmamıştı. TÜİK Başkanı Prof. Sait Erdal Dinçer, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmediniz?" sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

"Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim. Bu kurum siyasetten uzak, tartışmalardan uzak kalıp, ülkenin en kritik verilerini üretmeli. Çok hayati bir iş bu. Görüşmeme nedenimiz budur."