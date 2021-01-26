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  4. 26 Ocak 2021 09:39

Optimar'dan 2021'in ilk anketi: İşte Erdoğan'ın oy oranına en yakın olan isim

Optimar Araştırma'nın Ocak ayı seçim anketi sonuçları açıklandı. Selahattin Demirtaş, ''en beğenilen siyasetçi'' olarak ikinci sırada yer aldı. Ekonomide iddialı olan Ali Babacan'ın oy oranı dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranına en çok yaklaşan isim Ekrem İmamoğlu oldu.

Optimar'dan 2021'in ilk anketi: İşte Erdoğan'ın oy oranına en yakın olan isim
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Gazeteci Abdülkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde Optimar Araştımra'nın ocak ayı anketini paylaştı.

Anket sonuçlarına göre "Türkiye'nin en büyük sorunu" olarak ekonominin çıktığını belirten Selvi, sorunları çözecek olarak gösterilen partinin AK Parti olarak öne çıktığını yazdı.

BABACAN'IN ORANI ŞAŞIRTTI
Selvi, kendisini en çok şaşırtanın ise ekonomide iddialı olan Ali Babacan'ın sadece yüzde 0,6 alması olduğunu ifade etti.

DEMİRTAŞ SÜRPRİZİ
"En beğendiğiniz siyasetçi" sorusuna verilen yanıtları da aktaran Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 31,1 ile ilk sırada yer aldığını belirtirken; cezaevinde olmasına rağmen yüzde 8'lik oranla Selahattin Demirtaş'ın ikinci sırada olduğunu yazdı.

Ankete göre Demirtaş'ın arkasından sırasıyla; Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Muharrem İnce ve Abdullah Gül geliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Selvi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise olası adaylar arasında İmamoğlu'nun yüzde 35.2 ile Erdoğan'ın 43.9'luk oranına en çok yaklaşan isim olduğunun altını çizerken; Erdoğan'ın tüm adaylar karşısında önde olduğunu yazdı.

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