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ORC İstanbul'da yaptığı son seçim anketini açıklandı

ORC İstanbul'da yaptığı son seçim anketini açıklandı

Yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde kamuoyu araştırma firmaları seçim anketlerini peş peşe açıklamaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma İstanbul'da yaptığı son seçim anketi sonuçlarını açıkladı.

2023 genel seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 2018 seçimlerini en doğru tahmin eden ORC, yerel seçimlerde AK Parti'nin kaybettiği İstanbul'da dikkat çeken bir araştırma yaptı.

Araştırmada vatandaşlara "2023 seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıları yüzde 30.2'si seçimini AK Parti'den yana yaptı. Listenin zirvesindeki AK Parti'yi, yüzde 24.4 ile CHP takip etti. Anket sonuçlarının üçüncü sırasında ise Meral Akşener'in liderliğini yaptığı İYİ Parti bulunuyor.

 İşte çalışma sonuçlarına göre partilerin oy oranları:

ORC'nin İstanbul'da yaptığı son seçim anketi sonuçları

 

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