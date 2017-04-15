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  1. 15 Nisan 2017 11:34

ORC son referandum anketinin sonuçlarını açıkladı

ORC Araştırma Şirketi'nin yayınladığı son anket sonuçlarında 'evet' oranı yüzde 59.4 olarak açıklandı.

ORC son referandum anketinin sonuçlarını açıkladı
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Türkiye dün A&G Araştırma şirketi tarafından açıklanan "Yüzde 60,8 Evet, yüzde 39,2 Hayır" sonuçlarını tartışırken bir başka araştırma şirketi ORC'den deyeni bir anket sonucu geldi.

11-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket çalışmasını yayınlayan ORC Araştırma şirketi de Evet oylarının %59,4, Hayır oylarının ise %40,6 olacağını açıkladı.

ORC'nin 41 ilde 3980 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirdiği araştırma referandumda "EVET"in rekor düzeyde bir rakamla kabul edileceğini gösterdi.

Buna göre seçmenlerin yüzde 59,4'ü "EVET" diyecek. Yüzde 40,6 ise "HAYIR"a mühür basacak.

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ORC Araştırma, 5 Nisan 2017'de Evet oylarının %55,4 , Hayır oylarının ise %44,6 olduğunu açıklamıştı.

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