ORC son Z Kuşağı seçim anketini açıkladı

Seçim gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı işaret etmesiyle yeniden hareketlenirken, ORC araştırma 2023 yılında ilk kez oy kullanacak olan Z Kuşağı gençlerin tercihine yönelik yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

2023 seçimlerine kısa bir süre kala anket şirketlerinin kamuoyu araştırmaları da hız kazandı.

ORC Araştırma, son seçim anketinde herkesin merak duyduğu 'Z kuşağı' seçmenlerinin nabzını tuttu.

ORC Araştırma, 13-17 Ocak 2023 tarihlerinde 2 bin 160 kişi ile gerçekleştirdiği araştırmada 'Z kuşağı' seçmenlerine "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu.

Seçimlere 4 ay kala 'Z kuşağı'nın oy tercihleri ve partilerin aldığı oy oranları şöyle sıralandı:

CHP: Yüzde 21,9

İYİ PARTİ: Yüzde 20,1

AK PARTİ: Yüzde 15,1

KARARSIZ: Yüzde 10,2

MHP: Yüzde 6,9

HDP: Yüzde 6,6

TDP: Yüzde 5,1

GELECEK: Yüzde 5,0

ZAFER: Yüzde 3,8

DEVA: Yüzde 2,5

Diğer: Yüzde 2,8

'Z kuşağı'yla yapılan anketin sonuçlarında oy oranlarına göre CHP, yüzde 21,9 ile 1. sırada yer aldı. CHP'yi, yüzde 20,1 ile İYİ Parti, yüzde 15,1 ile AK Parti takip etti. Öte yandan kararsızların oranı ise yüzde 10,2 olarak belirlendi.

AK PARTİ, CHP VE İYİ PARTİ'NİN OY ORANI YÜKSELDİ

ORC Araştırma'nın, 22-27 Aralık 2022 tarihleri arasında 'Z kuşağı'yla yaptığı ankette ise AK Parti'nin yüzde 13,9'luk bir oy oranına sahip olduğu gözlemlenmişti.

Anket sonuçlarına göre CHP, yüzde 21,7 ile 1. sırada yer alırken İYİ Parti yüzde 17,4 ile 2. sırada yer almıştı. Kararsızların oy oranının yüzde 15,1 ölçüldüğü aralık ayındaki araştırmada, MHP ise 7,4 ile 5. sırada kendi yer bulmuştu.