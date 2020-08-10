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  4. 10 Ağustos 2020 11:04

ORC'nin son genel seçim anketi sonuçları açıklandı

ORC Araştırma son kamuoyu araştırma sonuçlarını paylaştı. "Bu pazar genel seçim olsa" sorusuna verilen yanıtlarda Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ile MHP'nin oyları Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'yi geride bıraktı.

ORC'nin son genel seçim anketi sonuçları açıklandı
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Muhalefet sürekli erken seçim tartışmasını gündeme getirmeye çalışırken, AK Parti ile MHP seçimlerinde 2023 yılında yapılması konusunda kararlı. Muhalefetin diğer gündemi ise Muharrem İnce'nin başlattığı çalışmalar.2023'te Cumhurbaşkanı adayı olmayı hedefleyen Muharrem İnce, yeni parti kurup kurmama konusunda henüz kararını vermiş değil.

Tartışmalar devam ederken ORC Araştırma, siyasi gündem araştırması yaptı.

 Ankete katılanlara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 50.7 oy oranı aldığı gözüküyor.

AK Parti'den ayrılarak parti kuran ve ilk seçimde iktidar olacağını söyleyen Ahmet Davutoğlu'nun partisi ise yüzde 1,6 seviyesinde.

İŞTE OY ORANLARI

Gelen cevaplara göre; partilerin oy oranı şöyle sıralandı;

AK PARTİ: 36.6

CHP: 25.9

MHP: 14.1

HDP: 9.6

İYİ PARTİ: 8.1

DEVA PARTİSİ:  2.3

GELECEK PARTİSİ : 1.6

SAADET PARTİSİ : 0.8

DİĞER: 1.0

MUHARREM İNCE PARTİ KURARSA...

Ankete katılanlara Muharrem İnce'nin çalışmaları da soruldu.

"Muharrem İnce parti kursa oy verir misiniz?" sorusunda yüzde 4.1 oranında Evet cevabı gelirken, yüzde 89.5 oranında Hayır cevabı geldi. Yüzde 6.4'lük kısım ise Kararsızım dedi.

 

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