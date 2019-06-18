Ortak yayın öncesi gerginlik yaşandığı ortaya çıktı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı ortak yayın öncesi salonda gerginlik yaşandığı ortaya çıktı. Moderatör İsmail Küçükkaya, Yıldırım ve ekibinin, İmamoğlu'nun video izleteceğini iddiasını dile getirdiği bunun da kriz yarattığını söyledi.

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, 17 yıl sonra bir ilke imza atarak ortak canlı yayına katıldı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen tartışmayı, tüm Türkiye izledi. Programın moderatörlüğünü gazeteci İsmail Küçükkaya, üstlendi. Küçükkaya, adaylara aynı soruları sordu ve cevap için 3 dakika verdi.

YILDIRIM VE EKİBİNİN İDDİASI

23 Haziran İstanbul seçiminin kaderini belirleyecek yayın bitmiş olsa da yankıları devam ediyor. Küçükkaya, yayın öncesi taraflar arasında küçük çaplı bir tartışmanın yaşandığını söyledi. Küçükkaya'nın aktardığına göre yayının başlaması az bir süre kala salona gelen Yıldırım ve ekibi, Ekrem İmamoğlu'nun tabletinden video izleteceğini iddia etti. Küçükkaya, gerginliğe ilişkin şunları söyledi:

"Aslında küçük çaplı bir kriz yaşandı. En son Binali Yıldırım tarafı dedi ki 'Ekranda Ekrem İmamoğlu'nun bazı videoları göstereceği bilgisi geldi. İmamoğlu'nun bilgisayar ve internet kullanacağı vs. yönünde bilgiler de geldi'. Ben dedim ki böyle bir şey yapamaz. Çünkü süresi kısıtlı ve konsantrasyonu da bozulur."