Örtülü ödenek rekor kırdı

Hükümetin referandum öncesinde açtığı müjde paketleri ile ekonomideki durgunluğu önlemek için kamu kaynaklarından yaptığı destekler bütçe açığının olağanüstü düzeyde artmasına neden oldu. Geçen yılın ilk 4 ayında 5.4 milyar lira olan bütçe açığı bu yılın aynı döneminde 17.9 milyar liraya tırmandı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, açığın 6 milyar lirasının işverenlerin ertelenen sosyal güvenlik primlerinden kaynaklandığını söyledi. Bütçe verileri, referandumdan önce hane halkına yapılan transferlerin mart ve nisan aylarında zirveye çıktığını da gösterdi.

ÖRTÜLÜ ÖDENEK

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre; askeri harcama ve örtülü ödenek kullanımında da büyük artış oldu. Maliye Bakanlığı nisan ayı bütçe verilerine göre, referandumu da içine alan yılın ilk 4 aylık döneminde örtülü ödenekten yapılan toplam harcama 1 milyar 98 milyon 169 bin liraya ulaştı. Bu harcamanın 786 milyon 208 bin lirası bütçenin mal ve hizmet alımı kaleminden 312 milyon lirası ise yatıtım ve benzeri gider kalemlerinden yapıldı. Geçen yılın ilk 4 aylık döneminde ise 680 milyon lirası mal ve hizmet kaleminden olmak üzere toplam örtülü ödenek harcaması 790 milyon 350 bin lira düzeyinde gerçekleşmişti. Buna göre bu yılın ilk 4 ayında örtülüden yapılan harcama yüzde 39 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşti. Türkiye'nin sınır dışı operasyonları ve terörle mücadele için yaptığı askeri harcamalardaki tırmanış nisan ayında en üst seviyeye ulaştı. Bütçedeki savunma harcamaları nisan ayında geçen yıla göre 3.3 kat birden artarak 305 milyon liradan 1 milyar 30 milyon liraya yükseldi. Böylece yılın ilk 3 ayında 630 milyon lira civarında gerçekleşen savunma amaçlı harcamalar 4 aylık dönemde 1 milyar 663 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde özellikle savaş teçhizatı ve mühimmat alımlarında büyük artış yaşandı.