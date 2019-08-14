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  4. 14 Ağustos 2019 17:41

Otomobil şarampole devrildi: 1'i bebek 4'ü çocuk 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaza yaptı. Kazada 1'i bebek 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil şarampole devrildi: 1'i bebek 4'ü çocuk 7 yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Siverek- Diyarbakır yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Orhan Gezer'in kullandığı .. .. .. plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Orhan Gezer ile otomobilde bulunan Hülya (31), İrfan Efe (2), Remzi Canyavuz (1) ve Mustafa (10), Nazar (8), Selma Gezer (7) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, 7 yaralıyı ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Nazar ve Selma Gezer, hayati tehlikeleri olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa'ya sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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