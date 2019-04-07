2019 yılı KPSS şartsız memur alımı başlıyor ! İşte tüm detaylar
2019 yılı KPSS şartsız memur alımı başlıyor ! İşte tüm detaylar
Malatya'da bir deprem daha ! Vatandaş sokaklara fırladı
Malatya'da bir deprem daha ! Vatandaş sokaklara fırladı
İstanbul'da zam iddiası ! Avrasya Tüneli'ne dolar zammı mı geliyor ?
İstanbul'da zam iddiası ! Avrasya Tüneli'ne dolar zammı mı geliyor ?
Ankara'da 13 ilçede itiraz eden AK Parti'ye ret !
Ankara'da 13 ilçede itiraz eden AK Parti'ye ret !
CHP'li Tezcan'dan seçimle ilgili bomba iddia
CHP'li Tezcan'dan seçimle ilgili bomba iddia
Fatih Portakal'dan olay yaratan ''senaryo'' paylaşımı
Fatih Portakal'dan olay yaratan ''senaryo'' paylaşımı
Cep telefonu alanlar dikkat ! Flaş karar...
Cep telefonu alanlar dikkat ! Flaş karar...
İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilecek ? Bakan açıkladı !
İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilecek ? Bakan açıkladı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 07 Nisan 2019 23:00

Oylar yeniden sayıldıkça fark azalıyor; işte saat 23.00 itibariyle İstanbul'da son rakamlar...

Geçersiz oyların yeniden sayıldığı İstanbul'da saat 23.00 itibariyle YSK'nın sistemine göre aradaki fark...

Oylar yeniden sayıldıkça fark azalıyor; işte saat 23.00 itibariyle İstanbul'da son rakamlar...
A+ A-

31 Mart yerel seçimlerinin kuşkusuz en çok merak edilen illerinin başında gelen İstanbul'da oy sayımlarına yapılan sayımlarla oy oranları değişmeye başladı.

Nefes kesen bir yarışa sahne olan İstanbul'da CHP ile İYİ Parti'nin kurduğu Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım arasında kıyasıya bir yarış sürüyor.

31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu seçimleri en yakın rakibi Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Binali Yıldırım'ın 29.450 oy önünde tamamlamıştı. Ancak AK Parti önce sonuçlara İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti. Ancak İlçe Seçim Kurulu'nun kararıyla yeniden yapılan sayımda aradaki oy farkı azalsa da İmamoğlu yine Yıldırım'ın önünde seçimi tamamladı. Bunun üzerine AK Parti bu sefer İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Aşağıdaki rakamalr İl Seçim Kurulu'nda geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla oluşuyor. Ancak hemen belirtelim AK Parti İl Seçim Kurulu'na yaptıkları itiraz sonrası çıkacak sonuç için de Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunacağını açıkladı. YSK'nın da son kararı vermek için 3 gün süresi var.

İşte AK Parti'nin itirazı ve İl Seçim Kurulu'nun kararı sonrası yeniden sayılan geçersiz oyların sisteme girildiği YSK'daki son rakamlar:

Seçimler bittiğinde fark 29.450'ydi. Bakın bu fark şu anda ne oldu?

7 NİSAN PAZAR Saat 23.00

Ekrem İMAMOĞLU : 4.171.216
Binali YILDIRIM : 4.155.393

FARK: 15.823

Yeniden sayılan sandık oranı:  %90

istanbul'da kim önde
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM