Oyuncu Barış Atay HDP'den milletvekili adayı oldu

Oyuncu Barış Atay, sosyal medya hesabı Twitter'dan HDP'den aday adayı olduğunu açıkladı. Atay'ın açıklaması şöyle:

"Hayatımda ailemden sonra en önemsediğim olgu, mücadele. Kendimi bildim bilelli, önemsediğim değerler adına mücadele etmeye çalıştım. Lisede de üniversitede de meslek yaşamım içerisinde de. Sanatın muhalif ve politik yönünü her zaman savundum ve bir tiyatrocu olarak düşüncelerimi söylemekten, mücadeleye katkı sağlayacağını düşündüğüm oyunlarda, filmlerde oynamaktan asla çekinmedim. Ben öncelikle bir oyuncu ve yönetmenim. Mesleğimi seviyorum ve bu gerçek hiçbir zaman değişmeyecek. Fakat bazı zamanlarda belirli süreler için farklı sorumluluklar almak gerekebiliyor. Bunun birçok sebebi var. Örneğin; uzun süredir, iktidar tabanının "madem bu kadar memnuniyetsizsin, o zaman vekil olsana" meydan okumasını; iktidarı evya muhalefeti eleştirmenin sadece politikacıların işi olduğunu sana zihniyetlerin "sen işine baksana" söylemini dinliyorum, izliyorum ve cevap veriyorum:

16 yıllık gerici AKP iktidarını yenilgiye uğratmak, inandığım değerlerle güzel bir ülkenin inşasına katkıda bulunabilmek ve bir yurttaş olarak, yüksek sesle dile getirdiğim, "Hesap vereceksiniz, yargılanacaksınız" şeklindeki temenni ve taleplerimi hakkaniyetli ve adil bir şekilde yapılıp yapılmadığına tanıklık etmek istiyorum. Öte yandan; Oyuncular Sendikası üyesi olarak, kültür sanat alanında yaşanan emek sömürüsüne, kültürel, sanatsal çalışmalara yapılan baskıya, sansüre, Emek Sineması, AKM vb. birçok sanat kurumunun yok edilmesi sürecine olan tanıklığımla, bu yaşadıklarımızın bir telafisi, meslektaşlarımın da karşılaştıkları baskıları yok edebilmek, tiyatro, sinema TV'lerin her alanına yapılan müdahalelere karşı sesimi daha da yükseltmek ve arkadaşlarımın da bu sese katılmasını sağlayabilmek istiyorum.

Bu ve daha birçok sebepten dolayı, bu karanlık iktidarın durdurulmasında en önemli aşamanın HDP'nin barajı geçmesi gerekliliği bilinci ile TİP adına HDP'den aday adayıyım. Ben bir sosyalistim. Seçimin nihai bir kazanç ya da kaybediş olduğunu düşünmiyorum. Fakat seçimin ve parlamenter siyasetin toplumun önemli bir kesimi için geçerliliği olduğu gerçeğini yadsıyamam. Kazanırım ya da kaybederiö, sonuç ne olur bilemem. Çünkü bu benim için bir yarış değil, mücadelenin başka bir biçimi. Milletvekili ya da oyuncu; sıfat ne olursa olsun, tanıdığınız günden beri şahit olduğunuz gibi; iktidara, muhalefete ve içinde olduğum siyasete dahi yanlışlarını açıkça söylemekten çekinmeden mücadele vereceğimden emin olabilirsiniz. Dayanışmayla..."

Barış Atay'ın serbest kaldıktan sonraki ilk paylaşımı