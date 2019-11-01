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  4. 01 Kasım 2019 18:16

Özdağ: ''Arınç hala FETÖ propagandası yapıyor''

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, verdiği bir mülakatta KHK'lılara ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'a tepki gösterdi.

Özdağ: ''Arınç hala FETÖ propagandası yapıyor''
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın KHK'lılara ilişkin açıklamalarına "Arınç hala FETÖ propagandası yapıyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Arınç, söz konusu açıklamalarından KHK'lılardan özür dilediğini belirterek yaşananları facia olarak nitelendirmişti.

Twitter hesabı üzerinden Bülent Arınç'a tepki gösteren İYİ Partili Özdağ, "Türk ordusuna kumpas kurulmasına yardim eden, yargının FETÖ tarafından işgalini sevinç çığlıkları ile karşılayan Arınç hala FETÖ propagandası yapıyor" ifadelerini kullandı.

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