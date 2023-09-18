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Özdağ paylaştı: Netflix dizisindeki dikkat çeken Türkiye sahnesi

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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Netflix'te yayınlanan Top Boy dizisinden Türkiye'nin konu edildiği bir sahne paylaştı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dizi ismi “Top Boy” Netflix Türkiye’de şu ana kadar toplam 2 sezon yayınlanmış. Bu aşağıdaki bölümİngiltere’de geçen hafta yayınlanmış. Sınırlarını dünyanın bütün ipsiz sapsızlarına açan, 400 bin dolara ev satın alan mafya şeflerine, Afgan çocuk tecavüzcülerine vatandaşlık veren, ülkemizi mülteci cenneti yanında mafya cenneti yapan politikaların sonuçlarını şimdi yabancı dizi filmlerde bile görüyoruz. Atatürk’ün izinde vatanımızı ve ailemizi savunacağız."

Etiketler top boy netflix Türkiye netflix Türkiye film sahnesi ümit özdağ zafer partisi paylaşım
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