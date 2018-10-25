Özdağ: ''Suriyeliler geri gönderilmeli''

TBMM'de emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili görüşmede MHP’nin tavrını eleştiren Özdağ “MHP, toplum önünde çok kötü duruma düşmüştür. Bunu tanımlamaya dilim varmıyor. İYİ Parti’nin araştırma önergesine önce evet oyu verip, sonra çekimser kalması; Erhan Usta’nın Grup Başkanvekilliğinden alınması, Cumhur İttifakının sarsıldığı, ama devam ettiğini de göstermiştir. Devlet Bahçeli, İYİ Parti ile aynı çizgiye gelmemek adına böyle yapmıştır. Erdoğan, Bekir Bozdağ için ‘Ben arkadaşlarımı yarı yolda bırakmam” derken, dün Usta’nın görevden alınması ile Bahçeli’nin, arkadaşlarını nasıl yarı yolda bıraktığını da görmüş olduk” dedi.

"Sığınmacılar Vatanlarına Dönmeli"

Özdağ, Suriyelilerin, Türkiye’yi ödeme yapmadan alış veriş yapılan bir süper market gibi gördüğü hatırlatarak; “Türkiye, dünyada en fazla sığınmacının olduğu ülke haline geldi. Kitlesel imha silahının yanı sıra; kitlesel imha göçü oluşturuldu. Bu yoğun göç hareketi, Türkiye’ye karşı bir silah oldu. Suriyeliler başta olmak üzere, sığınmacılar yurtlarına gönderilmeli. Bunu, kendi ülkelerinde birliği kim sağlayacak ise onunla görüşmeli. Suriye’de de bunu Beşar Esad’ın sağlayabileceği görülüyor. Türkiye mutlaka O’nun ile görüşmeli ve Suriyelileri yurtlarına göndermeli. Suriyelilerin de büyük çoğunluğu geri dönmek, bazıları ise başka bir ülkeye gitmek istiyor. ‘Bunlar, geldiler kalırlar’ görüşünü empoze eden bazı kaynaklar, sözde mülteci sivil toplum örgütleridir. Çünkü bundan para kazanıyorlar. Projelerine para alıyorlar. Bu kazançları kesilmesin diye, bu algıyı yaratıyorlar. O yüzden bunlar, mülteci olsun istiyorlar.” Şeklinde konuştu.

"İYİ Parti, Herhangi Bir Parti İle İttifak Yapmayacak"

Başta Ankara olmak üzere, bazı illerde CHP ile ittifak yapılacak söylentilerine cevap veren Özdağ; “Divanda dün konuştuk. Biz seçimlere tek parti olarak ve kendi adaylarımız ile gireceğiz. Herhangi bir parti ile ittifak arayışımız ve görüşmemiz yoktur. Olmayacaktır. Biz, seçimlere parti olarak tek gireceğiz” dedi.