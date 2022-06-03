Özdağ'dan Beyazıt Öztürk tweeti: Hemen geri sildi

Sosyal medyayı en aktif kullanan siyasilerden biri olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ attığı tweeti silmek zorunda kaldı.

Sığınmacılarla ilgili söylemleriyle gündemde olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabını en aktif kullanan siyasilerin başında geliyor. Türkiye gündemi ve sığınmacılarla ilgili devamlı olarak paylaşım yapan Özdağ akşam saatlerinde attığı bir tweeti silmek zorunda kaldı

PAYLAŞIMDA NE YAZIYORDU?

Beyazıt Öztürk'ün adıyla açılmış bir sosyal medya hesabı, "Son dönemde ülkemizde yaşanan sessiz istilaya sessiz kalmak istemedim. Yurdumuzun istikameti Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ters düşmektedir. İsteğim, aydın kişilerin artık konuşmaya başlamasıdır. Bugün susarsanız, yarın konuşacak bir vatanınız olmayacak. Artık ben de buradayım." paylaşımında bulundu.

Özdağ, hesabın Beyazıt Öztürk'e ait olduğunu düşündü ve tweeti alıntılayarak, "Tebrik ederim Beyazıt Öztürk. Ömrünü Türk halkının güvenliğini sağlamak için geçiren rahmetli babanın ruhu şad oldu." notunu düştü.

Söz konusu hesabın Beyazıt Öztürk'e ait olmadığını fark eden Özdağ, paylaşımını saniyeler içinde geri sildi.