Özdağ'dan gündeme bomba gibi düşen açıklama: ''Beni AK Partili sanıp anlattı''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Özdağ iddiasını "Beni AK Partili vekil sanıp anlatmış, yanımdaki koruma polisi şahittir" diyerek aktardı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuştu. SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atan Özdağ, “Adnan Tanrıverdi, 15 Temmuz öncesi birliklerin ele geçirilmesiyle ilgili siviller tarafından çalışmalar yapıldığını, darbe girişimi gecesi birliklerin önüne kamyonların çekilmesini kendilerinin düzenlediğini anlattı” dedi.

"SADAT'la ilgili bir şey anlatacağım" diyen Özdağ,

Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere VIP'te oturuyorum, otobüse çağrıldık, otobüs kalktı, yanımda koruma polisi arkadaşla dururken Adnan Tanrıverdi geldi, “Merhaba” dedim, o da “Merhaba” dedi, sonra ben ona “Siz Özel Harp'teyken orada ‘isyan bastırma' ile ilgili bir bölüm vardı, o bölümün başındaydınız, 15 Temmuz gecesi askeri birliklerin önüne çekilen otobüs, kamyon vs'yi siz mi organize ettiniz” dedim. Gülümsedi, kabul ederek başını salladı, sonra sohbet devam etti ve “Aslında askeri birlikleri ele geçirmekle ilgili daha önceden sivil insanlarla bir çalışmamız da vardı, bunu haber almışlar ve askeri birliklerin siviller tarafından ele geçirilmesini engellemeye yönelik bazı eğitimler yapılmış” dedi, ben de “Allah Allah çok ilginç” dedim, sonra “Çalışmalar devam ediyor mu” diye sordum, “Ediyor” dedi, “Silahlı çalışmalar var mı acaba bunun içinde” dedim, “Zırhlı birliklerin durdurulmasıyla ilgili çalışmalar var” dedi, bazı şeyler anlattı bunları şu aşamada paylaşmak istemiyorum, uçakta ben 1-A'ya oturdum, o 1-F'ye oturdu, yerinden kalktı ve bana kartvizitini verdi “Cumhurbaşkanı Askeri Başdanışmanı” yazıyor. O yerine oturduktan sonra ben de ayıp olmasın diye kalktım kendi kartımı ona verdim, karta baktı ve elini alnına götürerek “Aaa Ümit Özdağ” diye bağırdı. Beni bir AK Parti milletvekili zannederek bu kadar açık konuşmuş. Bu konuşmaları inkar ederse koruma polisi şahittir."

Ruhat Mengi'nin Sözcü gazetesindeki yazısının tamamı için...