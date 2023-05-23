Özdağ'dan Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğluy ile görüşmesi sonrası bir paylaşımda bulundu.

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Zafer Partisi Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin ortak basın açıklaması yapacak.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarın (24 Mayıs) saat 11.00’da Zafer Partisi Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin ortak basın açıklaması yapacaklardır."

Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nun bu akşam gerçekleşen görüşmesinden ilk fotoğraflar da geldi. Özdağ, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özdağ açıklamasında şunları kaydetti:

"Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık.

Yarın saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız."