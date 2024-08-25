  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Özel: ''Alpay Özalan denilen organizma''

Özel: ''Alpay Özalan denilen organizma''

Özel: ''Alpay Özalan denilen organizma''
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TİP'li Ahmet Şık'a yumruk atan AK Partili Alpay Özalan'a destek vermesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çok sert bir yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri ile çeşitli programlara katılmak ve kabine toplantısını gerçekleştirmek amacıyla gittiği Bitlis'te, Kiler İplik Fabrikası önünde Bitlis kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, geçen hafta TBMM'de yaşanan kavgayı hatırlatarak, TİP Milletvekili Ahmet Şık'ı hedef aldı ve şunları söyledi:

“Gazi Meclis’in adabına yakışmayacak şekilde provokatörlük yapan bir marjinale kimlerin kol kanat gerdiğini hep birlikte takip ettik. Milletin Meclisi’nde, milletin kürsüsünde millete hakaret eden, milli iradeye hakaret eden, dilinden kin ve nefret akan bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edeceklerdi.”

MİLLİ GURURUMUZDU, MİLLİ UTANCIMIZ OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Taha Akgül Karakucak Güreş Etkinliğine bugün katılan CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi:

"Ahmet Şık saygı sınırlarını aşmış olabilir. Ama Sayın Erdoğan dönsün baksın bir, Alpay Özalan denilen organizma ne yapıyor. Kürsüye saldırıyor, kan akıtıyor. Kadına karşı şiddet uygulanmasının ön ayağı oluyor. Alpay Özalan'a bir şey demiyor. Ahmet Şık'a laf söylüyor. Ahmet Şık'ın kelimeleri Meclis'e yakışmadı, Alpay Özalan, Türkiye'ye yakışmıyor. Alpay Özalan'ı biz milli bir kahraman olarak görürdük, milli takımda oynarken milli gururumuzdu. Sayın Erdoğan'ın partisinde milli utancımıza dönüştü."

Etiketler ak parti CHP özgür özel alpay özalan yumruk recep tayyip erdoğan ahmet şık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Malazgirt Meydan Savaşı'na dair yeni keşif Malazgirt Meydan Savaşı'na dair yeni keşif AK Partili başkan yardımcısı yorgun mermiyle vuruldu AK Partili başkan yardımcısı yorgun mermiyle vuruldu AK Partili eski bakan Erdoğan Bayraktar: ''Nah kalkınırsınız'' AK Partili eski bakan Erdoğan Bayraktar: ''Nah kalkınırsınız'' AFAD'dan kırmızı alarm: Vatandaşlar SMS ve anonsla uyarıldı AFAD'dan kırmızı alarm: Vatandaşlar SMS ve anonsla uyarıldı Kars'ta hortum yıktı geçti; evlerin çatıları uçtu Kars'ta hortum yıktı geçti; evlerin çatıları uçtu Erdoğan'dan Meclis'teki kavgayla ilgili olay olacak sözler Erdoğan'dan Meclis'teki kavgayla ilgili olay olacak sözler Sahilde büyük panik: 5 kişi ölümden döndü Sahilde büyük panik: 5 kişi ölümden döndü TÜİK, nüfusun artacağı ve azalacağı şehirleri açıkladı TÜİK, nüfusun artacağı ve azalacağı şehirleri açıkladı İş Bankası Genel Müdürü Aran, ilk faiz indirimi için tarih verdi İş Bankası Genel Müdürü Aran, ilk faiz indirimi için tarih verdi Narin'i arama çalışmalarında kan izleri bulundu Narin'i arama çalışmalarında kan izleri bulundu
Özgür Özel'den Erdoğan'a: ''Alpay Özalan denilen organizma...'' Özgür Özel'den Erdoğan'a: ''Alpay Özalan denilen organizma...'' Yer: Muğla... Sahil Güvenlik kaçak göçmenleri böyle kovaladı Yer: Muğla... Sahil Güvenlik kaçak göçmenleri böyle kovaladı Alışveriş dönüşü facia: Bir aile yok oldu Alışveriş dönüşü facia: Bir aile yok oldu Yolcu otobüsünde can pazarı Yolcu otobüsünde can pazarı Bakan Şimşek açıkladı: 700 bin ev sahibine ceza geliyor Bakan Şimşek açıkladı: 700 bin ev sahibine ceza geliyor AK Partili vekilden CHP'li Tuncay Özkan'a küfür AK Partili vekilden CHP'li Tuncay Özkan'a küfür iOS 18 bomba gibi geliyor: İşte özellikleri ve destekleyeceği modeller iOS 18 bomba gibi geliyor: İşte özellikleri ve destekleyeceği modeller Şemsiyeleri çıkarın: Hafta boyunca yağış var Şemsiyeleri çıkarın: Hafta boyunca yağış var Ankara sağanak yağışa teslim: Alt geçit ve caddeler göle döndü Ankara sağanak yağışa teslim: Alt geçit ve caddeler göle döndü PKK'nın üst düzey ismi etkisiz hale getirildi PKK'nın üst düzey ismi etkisiz hale getirildi