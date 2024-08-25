Özel: ''Alpay Özalan denilen organizma''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TİP'li Ahmet Şık'a yumruk atan AK Partili Alpay Özalan'a destek vermesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çok sert bir yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri ile çeşitli programlara katılmak ve kabine toplantısını gerçekleştirmek amacıyla gittiği Bitlis'te, Kiler İplik Fabrikası önünde Bitlis kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, geçen hafta TBMM'de yaşanan kavgayı hatırlatarak, TİP Milletvekili Ahmet Şık'ı hedef aldı ve şunları söyledi:

“Gazi Meclis’in adabına yakışmayacak şekilde provokatörlük yapan bir marjinale kimlerin kol kanat gerdiğini hep birlikte takip ettik. Milletin Meclisi’nde, milletin kürsüsünde millete hakaret eden, milli iradeye hakaret eden, dilinden kin ve nefret akan bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edeceklerdi.”

MİLLİ GURURUMUZDU, MİLLİ UTANCIMIZ OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Taha Akgül Karakucak Güreş Etkinliğine bugün katılan CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi:

"Ahmet Şık saygı sınırlarını aşmış olabilir. Ama Sayın Erdoğan dönsün baksın bir, Alpay Özalan denilen organizma ne yapıyor. Kürsüye saldırıyor, kan akıtıyor. Kadına karşı şiddet uygulanmasının ön ayağı oluyor. Alpay Özalan'a bir şey demiyor. Ahmet Şık'a laf söylüyor. Ahmet Şık'ın kelimeleri Meclis'e yakışmadı, Alpay Özalan, Türkiye'ye yakışmıyor. Alpay Özalan'ı biz milli bir kahraman olarak görürdük, milli takımda oynarken milli gururumuzdu. Sayın Erdoğan'ın partisinde milli utancımıza dönüştü."